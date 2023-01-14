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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNCEL 14.01.2023, 12:43 14.01.2023, 14:09
Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Bekir Yümnü ile Çorum İl Müdürü Yahya Çoban görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emrah Aytekin, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Metehan Özcan, iş başmüfettişliklerine de Zeynep Akyürek Orman, Gözde Begüm Akyol ve Safa Kızıl atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğine Oğuzhan Tekin, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine de Uzman Doktor Gamze Baş'ın ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ile Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol ve Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç görevden alındı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir atandı.

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet Şişecioğlu, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Faruk Çelik, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Melih Melik Kara, Çorum Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Cemal İbrahim Yalçın'ın atamaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de Miraç Sünnetçi getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe ise Murat Yıldız atandı.

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