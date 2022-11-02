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Atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNCEL 02.11.2022, 09:47
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılması ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için yapılan seçime dair TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildiri'de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam ettiği anımsatılan kararda, Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtilerek, Türkiye'nin Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı.

TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna işaret edilen kararda, 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yüksek menfaatlerinin etkili şekilde korunması ve kollanması için verilen iznin süresinin 17 Kasım 2022'den itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'un 1 Kasım tarihli 14'üncü Birleşiminde kabul edildiği bildirildi.

RTÜK üyeliği için yapılan seçime dair karar

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boş bulunan üyelik için yapılan seçime dair TBMM kararı da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararda, AK Parti Grubu'na düşen bir üyelik için Genel Kurul'un 1 Kasım tarihli 14'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mete Hacıarifoğlu'nun RTÜK üyeliğine seçildiği belirtildi.

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