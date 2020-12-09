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Atakaş Hatayspor evinde rahat kazandı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0'lık net skorla geçti.

Atakaş Hatayspor evinde rahat kazandı

Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi.

15. dakikada sol kanattan Burak Can Çamoğlu'nun yaptığı ortaya uzak köşede kafayı vuran Diouf'un şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

18. dakikada Gomes'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta, top auta gitti.

23. dakikada Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın gelişine vurduğu top, auta çıktı.

30. dakikada Aabid'in ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşına alarak çektiği şutta top auta gitti.

42. dakikada Aabid'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Farnolle'e çarparak seken topa iyi vuran Diouf'un şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Osman Çelik, meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

52. dakikada Aabid ceza sahasının sağından çektiği şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım, farkı 3'e çıkardı. Diouf'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin bacaklarının arasından filelere gitti: 3-0.

67. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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