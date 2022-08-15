'Asrın felaketi'ni yaşayan Gölcük depremin izlerini sildi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999'un deprem gerçeğinin ülke genelinde anlaşılması açısından bir milat olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 45 saniye gibi kısa bir sürede, büyük acılar yaşayarak, deprem gerçeğini öğrendiğini aktaran Sezer, "'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, ülke tarihimizin en büyük depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Bu 23 yıllık süre zarfında, o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan kalıcı konutlarla ilçemizde konut açığı giderildi. İlçemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimi, her yıl artarak devam ediyor. Dünden bugüne, ilçemizde taş üstüne taş koyan tüm idarecilerimize, dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, dönemin Gölcük Belediye başkanları İsmail Barış ve Mehmet Ellibeş'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.