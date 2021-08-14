Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hospitadent Dental Group kapan-7 karadağ operasyonu 1000 dolar ne kadar corona korona
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı...
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin...
Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık
Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli...
Taliban başkent Kabil'in merkezi ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladığını duyurdu
Taliban başkent Kabil'in merkezi ve...

Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.

Aşılama haritasında batı illeri 'maviye' büründü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, , aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret eden Şener, şöyle konuştu:

"Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması, önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için çok önemlidir. Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli hedefimiz olması gerekiyor."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.