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Aşı programının selameti açısından tedbirlere uymalıyız

Sağlık Bakanı Koca bugünkü vaka sayıları hakkında, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi.

Aşı programının selameti açısından tedbirlere uymalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

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