Arnavutluk'ta Temyiz Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesine onay verdi
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesinin aldığı iade kararına onay verdi.
Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya, Özer ve avukatı katılmadı.
Duruşmaya, mahkemenin söz konusu davaya atadığı avukat katıldı.
Mahkeme, kararla ilgili itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesine yapılabileceğini bildirdi.
Thodex'in kurucusu Özer, 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.
Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20 ve 27 Aralık’ta görülmüştü.
30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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