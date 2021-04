Arı ekmeği bağışıklığın en büyük destekçisi

Dr. Celep; “Arı ekmeği, doğal bir arı ürünüdür. Arılar bitkilerin tozlarını (tohumlarını) toplayıp kovana getirir, kendi enzimlerini katar ve petek gözlerinde depolar. Bu ürüne polen denir. Petek gözlerinde depolanan polen arıların enzimleri sayesinde zamanla fermente olur ve arı ekmeğine dönüşür. Yani arı ekmeği, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilmesi sonucu, besin içeriği açığa çıkmış fermente halidir. Enzimlerle polenin dış zarının parçalanması bir fermentasyon işlemi olup, bu fermentasyonda yararlı bakteriler gelişmektedir. Arı ekmeği, bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal probiyotik bir gıdadır. İçeriğinde doğal olarak lipitler, antioksidanlar, aminoasitler, enzimler, A, D, E, K, C ve B grubu vitaminlerini ve magnezyum, demir, selenyum, çinko, potasyum, kalsiyum minerallerini bulundurur. Ayrıca yaklaşık %35 oranında doğal protein içerir.” dedi.

Dr.Celep; “2011 yılında Tokyo Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, arı ekmeğinin, antibakteriyel etkinliği araştırılmıştır. İnsan için hastalık yapıcı bakterilere karşı arı ekmeğinin etkisi değerlendirilmiştir. Arı ekmeğinin, üst ve alt solunum yolları ile üriner sistem için oldukça patojen olan bakteri türlerine karşı, güçlü antibakteriyel etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle arı ekmeğinin antibakteriyel etkisi ile mevcut tedavilerde antibiyotik kullanımını azaltabileceği ve tedavi süresini kısaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca antibiyotiklere dirençli bakterilerin geliştiği vakalarda da etkin bir doğal bir destek olarak kullanımı önerilmektedir.” diye ekledi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Sindirim Sistemi için Günde 1-2 Tatlı Kaşığı Arı Ekmeği Tüketilmesini Tavsiye Ediyor.

Tanuğur; “Arı ekmeği, mide ve bağırsak sağlığı açısından değerli bir arı ürünüdür. Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Arı ekmeğinin en önemli özelliklerinden biri de doğal bir probiyotik olmasıdır. Probiyotikler, bağırsak florasını dengeleyip, sağlığı olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Yani mide ve bağırsak sağlığımız için oldukça kıymetli dost bakterilerdir. Arı ekmeği de bileşiminde bulunan Lactobacillus bakterileriyle doğal bir probiyotik kaynağıdır ve sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Tüm bu özelliklerinden faydalanmak için çocukların günde en az 1 çay kaşığı, yetişkinlerin ise günde en az 1 tatlı kaşığı tüketmesi gerekmektedir. 1 tatlı kaşığı arı ekmeğinde 5-6 farklı çeşit ve en az 10 milyon probiyotik bakteri bulunur. Günde 1 tatlı kaşığı arı ekmeği tüketerek günlük probiyotik ihtiyacınızın tamamını almış olursunuz. Bu doğal ürünlerin bahsedilen faydalarından yararlanmak için her gün düzenli tüketilmesi çok önemlidir.” dedi.

