Arap Mucitler dünyayı fethedecek

Arap Bilim Kulübü ve Titanium Capital Pte LTD.'nin CEO'su Dr. Henry Abdo tarafından düzenlenen toplantı; Arap mucitler şirketi olacak yerin açılış toplantısıydı ve çığır açan bir toplantı oldu.

Dr. Henry Abdo gündemin ana maddesini açıklarken, Arapların sadece Arap dünyasında değil, dünyanın önde gelen eğitim merkezlerinde üniversitelerde yer alan binlerce yetenekli gencin tamamından yararlanılamadığını söyledi.

İnsani, bilimsel ve ekonomik hiçbir yetenekten yoksun olmadıklarını vurgulayan Abdo, “Bu insanların çoğu, insanlarını ileriye götürecek becerilere ve zekaya sahiptir. İcatların kaçınılmaz sonu onların sonsuza dek çürümeye mahkum edilmesiydi. En kötüsü ise bu icatların Batı'daki şirketlere ucuza satılıp sonra ise servet karşılığında başkalarına satıldıklarını görmek” dedi.

Dr. El Arabi, gelecek nesiller için harekete geçme gücüne sahip olanların zamanının geldiğini açıkça belirtti, tüm görevlileri, Arap topraklarında ileri teknolojiler geliştirmek, üretmek ve olumlu bir fark yaratmak için Arap zihinlerini destekleme çabalarında Titanyumu taklit etmeye teşvik etti.

İkinci genel sekreter Dr. Mohammed Altwaijry ise sloganlara son vermenin zamanının geldiğini, şimdi Arap patentli yenilikleri Arap teknolojisine, ekonomisine ve kalkınmasına uygulayarak ve bağlayarak harekete geçirmenin zamanı geldiğini belirtti.

Arap Kültür ve Bilgi Merkezi Başkanı ve Arap Bilim Kulübü kurucusu Abdullah Alkhashramy, tüketici liderliğindeki bir ekonomiye sahip olmanın önemini vurgulayarak, “İşlerin değişmesi gerektiğine dair anlaşmaya hız kazandırdı. Amaç bilim sayesinde lider bir üretici olmaktır. Konferansa sponsor oldukları için Titanium Capital'e ve Dr. Al-Arabi, Dr. Altweijry, Dr. Henry Abdo, Dr. Muhammed Alnaschie, Dr. İbrahim Fawzi, Dr. Wafaa Amer, Dr. Mostapha Othman, Dr. Mamdouh Saad, Dr. Mahmud Sami ve diğerlerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konferansta gelen öneriler

Dr. Henry Abdo, Arap camiasında binlerce fabrika inşa etmeyi önerdi. Arap girişimcilerin tescillediği binlerce patenti gerçek canlı işletmelere dönüştürmek için gereken çaba ve para elbette bulunabilir. Daha sonra derhal tüm masrafların 70%'ini finanse etmeyi teklif etti. Ama bir şartı vardı,Şirketin Arap Camiası dışında kayıtlı olması.Bu sayede hiçbir ülke şirkete sahipliğini iddia edemeyecek ve küresel şeffaflığı garantisi olacak.

Dr. Al-Arabi, Arap Dünyasındaki geleneksel kamu finansmanı yönteminin başarısız olduğunu ve artık etkisinin geçtiğini kabul etti.

Dr. M. Altweijry, araştırmaların ve yeniliklerin desteklenmesine aralıksız ihtiyaç olduğunu ve Arap ülkelerinin ABD ve Avrupa birliğinin, işadamları ve kurumlar tarafından inovasyona harcanan çabaya uyması gerektiğini doğruladı.



Alınan kararlar

1) Şirketi kuran Arap mucitler, Arap liderlere sunulacak Altın Paylar dahil 44%'ü Arap Dünyasına ait (ülke başına2%),5%'i halka açık paylar,51%'i Titanyum Sermaye'ye ait Toplam maliyetin 70%'ini yatırırken, tüm karların 30%'u mucitler arasında,70%'i Şirket için bölünecek.

2) Arap Bilim Kulübü, tüm Mucitleri ağırlama ve sevk organı olacak.

3) Bölgesel ve küresel çapta tanıtım yapacak ekonomik bir platform oluşturmak için mucitleri maddi ve manevi olarak desteklemek ve bunları yürürlükteki yasalara göre korumak

4) mucitlerin işlerine devam edebilmeleri ve bürokrasiye bağlı olmamaları için Hükümet Bürokrasisinin gevşemesi.

5) Arap Bilim Kulübü'nün Arap Mucitleri için Merkezi bir Bilgi Platformu oluşturmak ve bağlantı kurmaları için web sitesi geliştirmek.

6) Yenilikçi, dahice ve parlak zihinlere sponsor olmak ve onlar için doğru patenti elde etmek.

7) Arap yenilikçi İstihbaratını destekleyen ve koruyan yeni yasalar ve eylemler çıkarmak

8) Arap Bilim Kulübü ve Arap Mucitler arasında yasal bir onayın uygulanması, böylece Kulübün icatları yalnızca en iyi kaliteyi sağlamak için dünya çapında bilinen en iyi ekonomik ve bilimsel formatlarında tanıtabilmesi.

9) Arap Üniversiteleri ve Teknik Akademileri ile bağlantı kurmak ve Arap Bilim Kulübü'nü tanıtmak ve yerel yönetimlerin 2013 yılında Riyad'da düzenlenen Arap İnsan kaynakları ve Kalkınma Zirvesi'nin kararlarına sadık kalmalarını sağlamaya yardımcı olabilecek yetkili sponsorları seçmek için saha gezileri düzenlemek.

10) Tüm Arap camiasında Arap Bilim Kulübü ve Arap Mucitler Şirketi için Şube ve Ofisler açmak.

11) Doğru ekonomik fizibilite çalışmalarını değerlendirmek, belgelendirmek ve üretmek için Teknik bir Bilimsel Komite kurmak.

12) Arap Dünyasının her yerinde binlerce fabrika inşa etmek.

13) Projelerin zamanında yürütülmesini denetleyecek bir Proje Kontrol Komitesi kurulması.

14) Arap Birliği'ni Arap Milli Eğitim Bakanlıklarıyla koordineli olarak "Küçük Mucit" program kitabını başlatmaya ve gelecek nesilleri İcatların önemi konusunda eğitmek için Okul Eğitim Programlarına dahil etmeye davet etmek.

Eylemler

1) Tüm dünyada ilgili taraflarla yüzlerce toplantı yapıldı.

2) En iyi ve en Uygun olanı seçmek için on Binlerce patent toplandı ve filtrelendi.

3) Yüzlerce patent test edildi ve test ürünlere dönüştürüldü.

4) Fabrikaların gelecekteki inşası için yüzlerce plan hazırlandı(2013- günümüze.)

5) Arap Mucitler Bilim Kulübü, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yakın zamanda İngiltere'de ve yakında ilgili her Ülkede yasal olarak tescil edilmiştir.

6) Fonlar, projelerin tamamlanması için Titanium Capital Pte Ltd tarafından ve BLS Global ile ittifak halinde uzun vadeli bir Strateji de dahil olmak üzere küresel pazarlama bütçesi ayrılıyor.

7) Beklenen başlangıç sermayesi 50 Milyar dolar olduğu için şirket hesaplarına ev sahipliği yapmak üzere Prime Banks ile ciddi görüşmeler yapıldı.