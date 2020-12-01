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Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız." dedi.

Aralık ayında en az 10 milyon Kovid-19 aşısı temin etmiş olacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısıyla ilgili olarak, "Aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamları daha da artırma gayreti içindeyiz." dedi.

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