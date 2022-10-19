Arabuluculuk sınavına nasıl başvurulur ?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.