Antalya'da sağanak su taşkınlarına neden oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte Serik ilçesinde metrekare başına 222 kilogram yağış düştü.
Bölgede zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle su taşkınları ve su baskınları yaşandı.
Belek Mahallesi'nden geçen Acısu deresinin debisinin yükselmesi sonucu bölgedeki tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı.
Kadriye Mahallesi'nde genelde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler de su taşkınından etkilendi. İtfaiye ve belediye ekipleri, evlere dolan suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.