Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.
İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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