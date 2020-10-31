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Anne ve 3 çocuğu depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Anne ve 3 çocuğu depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. 

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti. 

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü. 

Enkaz altındaki diğer çocuğun çıkarılması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

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