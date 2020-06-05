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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, saat 06.00'da Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şüphelilerden 3'ünde sahte kimlik, birinde de kardeşine ait kimlik bulunduğu belirtildi.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramada 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 100'er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 adet 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFetö
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