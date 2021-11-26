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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde aralarında avukatların da olduğu 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi.

Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 zanlının gözaltına alınması için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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