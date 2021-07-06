Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri 10 Temmuz'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 21 Haziran'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilmesi kararı alındığını ve bu çerçevede demir yolu yolcu taşımacılığında da bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar 57 milyon yolcu taşıyan YHT'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yüzde 50 kapasiteli hizmet verdiğini anımsatan Karaismailoğlu, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlamasının sona erdiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı."

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerinin de başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." ifadelerini kullandı.

YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat sürelerinin önemli oranda düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT artı otobüs" bağlantısıyla Ankara-Bursa hattında seyahatin 4 saate, Konya-Bursa hattında 4 saat 15 dakikaya, Ankara-Karaman hattında 3 saat 35 dakikaya ve İstanbul-Karaman hattında 6 saat 55 dakikaya indiğini bildirdi.