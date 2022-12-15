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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
GÜNCEL 15.12.2022, 09:50
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, FETÖ içerisinde çeşitli düzeylerde görev üstlenen ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
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