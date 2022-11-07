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Bakan Akar: Azerbaycan ve Türkiye'nin uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması çok önemli
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
GÜNCEL 07.11.2022, 16:28
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Yeni Gün Gazetesi - 07.11.2022 Manşeti
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