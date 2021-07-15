Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:16