Anadolu Kartalları "pilot yuvası"nda yetişiyor

Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlerden deneme uçuşunu başarıyla geçenler, pilot adayı olarak 2. Ana Jet Üs Komutanlığına kabul ediliyor.

Komutanlığın girişinde pilot adaylarını karşılayan "Bu üste dünyanın en yürekli, en bilekli, en bilgili, en disiplinli pilotları yetiştirilir" yazısı, buradaki eğitimin standardı hakkında bilgi veriyor.

2. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan filo komutanlıklarının uzmanlık alanlarına göre özel çağrı adları ve amblemleri bulunuyor.

Çağrı adları "Palaz" olan 123. Filo Komutanlığı başlangıç uçuş eğitimi, "Akrep" 122. Filo Komutanlığı temel uçuş eğitimi, "Arı" 121. Filo Komutanlığı jet uçuş eğitimi, "Puma" 125. Filo Komutanlığı ulaştırma uçakları ve helikopter pilotaj eğitimi, "Öncü" 124. Standardize Filo Komutanlığı ise eğitmen ve öğrenci eğitimi veriyor.