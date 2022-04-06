Anadolu Ajansı, bir asrı aşan haber yolculuğunda, yenilenen vizyonuyla öne çıkıyor

Ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir asırdan fazladır içerik sunan Anadolu Ajansı (AA), bugün 13 dilde yayın yapan, 41 ülkede ofisi olan, 100 ülkede temsilciliğe sahip bir ajans haline gelerek, güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor.

GÜNCEL 06.04.2022, 11:22
Anadolu Ajansı, bir asrı aşan haber yolculuğunda, yenilenen vizyonuyla öne çıkıyor

Ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir asırdan fazladır içerik sunan Anadolu Ajansı (AA), bugün 13 dilde yayın yapan, 41 ülkede ofisi olan, 100 ülkede temsilciliğe sahip bir ajans haline gelerek, güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla "Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için, TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA, bir asrı aşan tecrübesiyle ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru habere ulaştırmak için çalışıyor.

142 farklı uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 3 bine yakın haber, 3 binden fazla fotoğraf, 8 infografik, 310 video yayınlayan Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 102. yılında, 100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet veriyor.

Dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları sıralamasında ön sıralarda yer alan AA, en hareketli bölgelerdeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktarıyor, özellikle haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle fark yaratıyor.

AA, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Soranice, Farsça, Endonezce, Boşnakça, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olmak üzere 13 dilde abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videoları ile, sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğraf ve haberlerin büyük bölümünü üreten Anadolu Ajansı, özellikle canlı yayın noktasında da abonelerine önemli hizmetler vermeye devam ediyor.

41 merkezdeki ofisi ve 100 ülkedeki temsilciliğiyle global bir marka

AA, önemli toplantıları ve sıcak olayları abonelerine aktarırken, dünyanın farklı bölgelerinden günlük ortalama 42 noktadan aynı anda 16 canlı yayın yapıyor.

Global muhabir ağı sayesinde abonelerine 7 gün 24 saat hizmet veren AA'nın, yurt içinde 81 ilde 85, yurt dışında 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilciliği bulunuyor.

Hedef "Merkezi Türkiye'de olan uluslararası haber ajansı"

AA'nın 102'nci yılında "Türkiye'nin haber ajansından", "Merkezi Türkiye'de olan uluslararası haber ajansına" dönüştürmek için önemli adımlar atılıyor.

Uluslararası alandaki etkinliğini artırmak amacıyla son dönemde yeni iş birlikleri kurarak, uluslararası iş birliği sayısını 42'ye çıkaran AA, Reuters, AFP, Getty Images, DPA gibi küresel haber ajanslarıyla yürüttüğü ortaklıklarla dünya televizyonlarına fotoğraf ve video içerikleri sunuyor.

Web siteleri başta olmak üzere mobil cihazlar ve akıllı saatler için hazırlanan uygulamalarıyla tüm sosyal medya kanallarını, yoğun ve aktif şekilde kullanan AA'nın sosyal medyadaki erişim sayısı 385 milyonu aştı. Aylık web sayfası görüntülenme oranı da 16 milyonu geçti.

Saha haberciliğinde AA başarısı

AA'nın uluslararası haber ajansı olarak marka değerini güçlendirecek önemli adımlar atılırken, 102. yılında "saha haberciliği"ndeki başarılı faaliyetler de daha üst noktaya taşındı.

AA, 2021'de içerik üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,1 oranında artırarak, yıllık 2,1 milyon içerik sayısına ulaştı.

AA'nın uluslararası alanda saha haberciliğindeki gücü Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında da ortaya konuldu.

Savaş bölgesinde en çok muhabir barındıran uluslararası ajans olan AA, savaşı hem Rusya hem de Ukrayna kontrolündeki bölgelerde takip ederek en kritik gelişmeleri birinci elden dünyaya duyurdu.

Bu kapsamda hem savaştaki sıcak çatışmaları hem savaş esnasında yaşanan göç trajedisini hem de diplomaside yaşanan güncel gelişmeleri kapsayan referans içerikler oluşturuldu.

The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild gibi gazeteler ile CNN ve BBC gibi kanallar başta olmak üzere birçok uluslararası basın-yayın organı, savaşı AA'nın içeriklerini kullanarak dünya ile paylaştı.

AA, saha haberciliğindeki gücünü Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında da gösterdi. Karabağ Savaşı esnasında sahadan gelişmeleri dünya kamuoyuna duyurarak, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin sesi oldu.

Kurduğu "AA Yayınları" markası ile habercilik tecrübesini okuyucuyla buluşturan Anadolu Ajansınca, son olarak, "Zaferi kazanmak kadar kayıt altına almanın önemi"nin bilinciyle "Karabağ Zaferi" başlıklı kitap da yayımlandı.

AA, "usta-çırak" öğretisini devam ettiriyor

AA Haber Akademisi, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerini de sürdürüyor.

Medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenlerin, analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, görüntü ve fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını sağlamayı hedefleyen AA, gazetecilik mesleğinde giderek rafa kalkan "usta-çırak" öğretisinin Akademi'deki uygulamalı eğitimlerle yeniden hayat bulmasını amaçlıyor.

Haber Akademisi'nde, başta "Savaş Muhabirliği" olmak üzere birçok uzmanlık alanında eğitimler veriliyor.

"Yeşil Hat", "Ayrımcılık Hattı" ve "Teyit Hattı" kuruldu

Uluslararası habercilikteki başarılarını yeni alanlarda da yaygınlaştırmayı hedefleyen Anadolu Ajansı, dünya genelindeki kritik bölgelerde içerik üretip, uluslararası alanda temel referans kaynağı haline gelmek ve farkındalık oluşturmak misyonuyla "Yeşil Hat", "Teyit Hattı" ve "Ayrımcılık Hattı" uygulamalarını hayata geçirdi.

Yeşil Hat, etkileri giderek belirginleşmeye başlayan küresel iklim değişikliği ve çevre konularında toplumsal bilincin oluşturulması misyonunu yerine getirecek. Bu kapsamda çevre odaklı haberler, abonelere ücretsiz servis edilecek.

Ayrımcılık Hattı, dünya genelinde son yıllarda artış gösteren ırk temelli ayrımcılıklar, kadın-erkek eşitsizliği, nefret söylemi, Müslüman karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konularında, ayrımcılık temelli olayların farklı dillerde haberleştirilmesini sağlayacak önemli bir içerik üretim merkezi görevi üstlenecek.

Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesine katkıda bulunmak amacını taşıyan Teyit Hattı ise doğruluk kontrolü faaliyetleri yürütecek. Bu kapsamda konvansiyonel ya da sosyal medyada dolaşıma giren haberlerin doğruluğu, AA'da teyit edilecek. Tartışmalı içerikler incelenerek, ortaya çıkan veriler kamuoyu ile paylaşılacak.

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