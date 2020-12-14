Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."
Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek
Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.
14 Aralık 2020 Pazartesi 23:17
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: