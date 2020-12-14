Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 23:17