Amasra'da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken, ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ve -100 kotuna taş tozu torbalarından yapılan barajın ardından -100 kotuna da sızdırmazlığı sağlamak için dördüncü barajın yapım çalışmaları tamamlandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ederken, tahlisiye ekiplerince belirli aralıklarla gaz ölçümü de yapılıyor.

TTK Genel Müdürlüğünden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta yaptıkları gaz ölçümlerinde karbonmonoksit ve oksijen değerlerinin düştüğü, bu düşüşle ocaktaki yangının da sönme eğilimine girdiği bildirildi.

Öte yandan, Amasra Müessesesi maden ocağında 2019'da çalışmaya başlayan ve patlamanın ardından 14 Kasım'da işbaşı yapan 134 maden işçisinin ardından 405 işçi de bugün yer üstünde çalıştırılmak üzere müesseseye geldi.