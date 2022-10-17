Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ekim'de başlatılan soruşturmada görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş ve 2 iş güvenliği uzmanı, olayın araştırılıp kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda Amasra Adliyesi'ne gelen, patlamadan kurtulan maden işçilerinin ifadeleri alınıyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak da adliyeye geldi.