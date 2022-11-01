Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcısı S.A, işletme müdürü S.E, işletme baş mühendisi M.T. ile kartiyelerden (Birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, iş güvenliği şube müdür vekili V.S. ve emniyet mühendisi Ş.K, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, emniyet şefi F.G, ikinci kartiye şefi Ş.K, hazırlık şefi S.Y, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektrik servis şefi O.Ö, makine mühendisi Ş.O. ve makine mühendisi M.A. ise savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.