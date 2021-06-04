Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta bir dizi program vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Cuma namazını, açılışını yaptıkları Uzun Mehmet Camisi'nde kıldıklarını söyleyen Erdoğan, "Deniz kıyısında inşa edilen bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet, önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır." diye konuştu.

Eserin yapımında emeği geçen hayırseverlere ve Zonguldak Belediyesine teşekkür eden Erdoğan, belediyeye de bir ziyaret gerçekleştirdiğini, şehre yapılan hizmetleri ve projeleri dinleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında Denizkurdu-2021 tatbikatı'na bağlanarak kahraman askerlere başarılar dilediklerini belirten Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbarosların, Turgut Reislerin, Seydi Ali Reislerin, Oruç Reislerin torunlarının daha nice şanlı, şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz." dedi.

Belediyedeki programın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın açılış heyecanını yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Koca Yusuf adı verilen bu fabrikada diğer ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin ilk bio maskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım yüz gaz maskeleri de burada üretilecek. Zonguldak'ın 2020 senesinde ihracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması ve bu süreç içerisinde emeği olan iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere, Filyos'ta olduklarını söyleyen Erdoğan, "Heyecanlıyım, zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl, Sultan Abdülhamid'e dayanıyor ama o günden bugüne ihmallerle geldi, dayandı." ifadelerini kullandı.

Limanı ve gaz işleme tesislerinin inşa edileceği alanı gezdiklerini ve sunumları dinlediklerini belirten Erdoğan, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı'nın nihayet hayata geçtiğini söyledi.