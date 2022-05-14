Altun: Son yıllarda meydana gelen hadiseler Türk birliğinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne sermiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk coğrafyası ve çevresinde son yıllarda meydana gelen hadiselerin Türk birliğinin ne kadar gerekli ve hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi.

GÜNCEL 14.05.2022, 17:28
Altun: Son yıllarda meydana gelen hadiseler Türk birliğinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne sermiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Toplantıda konuşan Altun, söz konusu organizasyonun Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri ve Türk devletleri arasındaki eş güdümü artıracağına inandığını dile getirdi. Toplantının 13 Mayıs Türk Dil Bayramı ile aynı zamana denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu belirten Altun, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Ortak tarihin ve ebedi kardeşliğin, hem derinleşen ikili ilişkilerde hem de Türk Devletleri çatısı altında sürdürüldüğünü aktaran Altun, 2009 yılında Nahçıvan Antlaşması'yla kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2021'e kadar Türk Keneşi-Türk Konseyi olarak anıldığını, geçen sene İstanbul'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde ise Türk Devletleri Teşkilatı adını aldığını hatırlattı.

Teşkilatın 13 yılda kurumsallaşma ve uluslararasılaşma anlamında çok ciddi mesafeler katettiğini, birlik ve ortak iradeyi temsil eden istikrarlı bir platform haline geldiğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Başta liderlerimiz olmak üzere bu süreçte emeği geçen bu teşkilatın bu hale gelmesine katkı sunan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Teşkilatımızın Türk devletlerini bir tutan, diri tutan, iri tutan bir rolü olmuştur. Her zaman söylüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bunun örneğidir. Biz birlikte güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türk Devletleri Teşkilatı aynı zamanda bir büyük gönül birlikteliğidir.' diye vurguladığı gibi Türk Devletleri Teşkilatı, bir büyük gönül birlikteliğidir. Bu gönül birlikteliğini siyasetten ekonomiye, sanattan iletişime, eğitimden kültüre kadar bütün alanlarda yeni köprülerle biz tahkim etmeliyiz, bu tahkimatı sağladığımızda çok daha güçlü olacağız."

"Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumu'nun sürekli hale getirilmesine karar verdik"

Medya, iletişim ve enformasyon alanının, teşkilatın önemli sütunlarından biri olduğu değerlendirmesinde bulunan Fahrettin Altun, devlet başkanlarının da bu alana özel bir ihtimam göstererek gelişmeleri desteklediklerini, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanların ve üst düzey yetkililerin bir arada gerçekleştirdikleri toplantılara büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplantılarda medya, iletişim ve enformasyon alanında müşterek yol haritasını, ortak adımları ve yeni iş birliği imkanlarını şekillendirdiklerini anlatan Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu toplantıların dördüncüsüne de bugün burada İstanbul'da ev sahipliği yapıyoruz. Dün başladığımız toplantımıza, bugün de önemli fikir teatileriyle devam ediyoruz. Sabah gerçekleştirdiğimiz üst düzey toplantıyla birlikte önemli konu başlıklarının üzerinden geçtik ve programımız çeşitli tematik panellerle bugün de devam edecek. Tabii önemli başlıklarımız var. Örneğin ilk defa geçen yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumu'nun sürekli hale getirilmesine karar verdik. İnanıyorum ki bu forum gelenekselleşerek medya ve iletişim alanındaki iş birliklerimizi pekiştirecek güçlü bir zemin olacaktır. Toplantımızın bir diğer başlığını teşkilat üyesi ülkelerin haber ajansları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar oluşturuyor. Bu noktada, Türk haber ajansları arasında yeni bir birlik kurulması için biz Anadolu Ajansımız öncülüğünde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine bugün burada yeni çerçevede Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu noktasında bir karar aldık ve ilk toplantının da yine İstanbul'da gerçekleşmesi yönünde bir karar aldık. İnşallah bu birliği önümüzdeki ay itibarıyla hayata geçireceğiz."

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
İmsak 03:55
Güneş 05:41
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:20
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29