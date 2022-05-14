Altun: Son yıllarda meydana gelen hadiseler Türk birliğinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne sermiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Toplantıda konuşan Altun, söz konusu organizasyonun Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri ve Türk devletleri arasındaki eş güdümü artıracağına inandığını dile getirdi. Toplantının 13 Mayıs Türk Dil Bayramı ile aynı zamana denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu belirten Altun, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Ortak tarihin ve ebedi kardeşliğin, hem derinleşen ikili ilişkilerde hem de Türk Devletleri çatısı altında sürdürüldüğünü aktaran Altun, 2009 yılında Nahçıvan Antlaşması'yla kurulan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2021'e kadar Türk Keneşi-Türk Konseyi olarak anıldığını, geçen sene İstanbul'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde ise Türk Devletleri Teşkilatı adını aldığını hatırlattı.

Teşkilatın 13 yılda kurumsallaşma ve uluslararasılaşma anlamında çok ciddi mesafeler katettiğini, birlik ve ortak iradeyi temsil eden istikrarlı bir platform haline geldiğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Başta liderlerimiz olmak üzere bu süreçte emeği geçen bu teşkilatın bu hale gelmesine katkı sunan herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Teşkilatımızın Türk devletlerini bir tutan, diri tutan, iri tutan bir rolü olmuştur. Her zaman söylüyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı bunun örneğidir. Biz birlikte güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türk Devletleri Teşkilatı aynı zamanda bir büyük gönül birlikteliğidir.' diye vurguladığı gibi Türk Devletleri Teşkilatı, bir büyük gönül birlikteliğidir. Bu gönül birlikteliğini siyasetten ekonomiye, sanattan iletişime, eğitimden kültüre kadar bütün alanlarda yeni köprülerle biz tahkim etmeliyiz, bu tahkimatı sağladığımızda çok daha güçlü olacağız."

"Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumu'nun sürekli hale getirilmesine karar verdik"

Medya, iletişim ve enformasyon alanının, teşkilatın önemli sütunlarından biri olduğu değerlendirmesinde bulunan Fahrettin Altun, devlet başkanlarının da bu alana özel bir ihtimam göstererek gelişmeleri desteklediklerini, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanların ve üst düzey yetkililerin bir arada gerçekleştirdikleri toplantılara büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplantılarda medya, iletişim ve enformasyon alanında müşterek yol haritasını, ortak adımları ve yeni iş birliği imkanlarını şekillendirdiklerini anlatan Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu toplantıların dördüncüsüne de bugün burada İstanbul'da ev sahipliği yapıyoruz. Dün başladığımız toplantımıza, bugün de önemli fikir teatileriyle devam ediyoruz. Sabah gerçekleştirdiğimiz üst düzey toplantıyla birlikte önemli konu başlıklarının üzerinden geçtik ve programımız çeşitli tematik panellerle bugün de devam edecek. Tabii önemli başlıklarımız var. Örneğin ilk defa geçen yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlediğimiz Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumu'nun sürekli hale getirilmesine karar verdik. İnanıyorum ki bu forum gelenekselleşerek medya ve iletişim alanındaki iş birliklerimizi pekiştirecek güçlü bir zemin olacaktır. Toplantımızın bir diğer başlığını teşkilat üyesi ülkelerin haber ajansları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar oluşturuyor. Bu noktada, Türk haber ajansları arasında yeni bir birlik kurulması için biz Anadolu Ajansımız öncülüğünde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine bugün burada yeni çerçevede Türk Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşu noktasında bir karar aldık ve ilk toplantının da yine İstanbul'da gerçekleşmesi yönünde bir karar aldık. İnşallah bu birliği önümüzdeki ay itibarıyla hayata geçireceğiz."