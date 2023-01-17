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Altun: Savunma sanayimizle, bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz

İletişim Başkanı Altun, "Savunma sanayimizle bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz, kulak asmıyoruz." dedi.

GÜNCEL 17.01.2023, 17:15
Altun: Savunma sanayimizle, bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı"na katıldı.

Başkanlık olarak Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili değerli bir proje vesilesiyle katılımcılarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Altun, Türkiye Kitabı'nın, Türkiye'nin tarihinden coğrafyasına, kültürel zenginliklerinden kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede tanıtan eşsiz bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

"Hamdolsun tarihi, kültürel, toplumsal, insani, coğrafi, ekonomik, teknolojik, askeri ve daha birçok yönden zengin ve güçlü bir ülkede yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Altun, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda uluslararası ortamda da barışın, adaletin, refahın ve istikrarın sağlanması yönünde etkin bir aktör olarak varlık gösteriyoruz. Elbette böylesine etkin bir aktörün, Türkiye'nin politikalarını, uygulamalarını ve yaklaşımlarını da planlı, sürekli ve etkin bir biçimde dünya kamuoyuna ve küresel muhataplara aktarmak ve farkındalık oluşturmak da hayati öneme haiz bir konu. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi çerçevesinde proje ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi hiç kuşkusuz en önemli hedeflerimiz. Bu bağlamda uluslararası alanda ülkemizin isminin 'Türkiye' olarak kullanımının yaygınlaşmasını son derece önemli görüyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 2021'de imzalanan genelgeyle ülkemizin adının uluslararası mecralarda sadece 'Türkiye' olarak kullanılması kararlaştırıldı. Çünkü 'Türkiye' ibaresi, Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade eden bir kavram. Biz de Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bütün kurumlarla eşgüdüm içinde bu hedef doğrultusunda yoğun bir gayret ortaya koyduk ve bu gayreti sürdürüyoruz."

Konunun en yakın takipçisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Altun, geçmişte denenen ancak başarılamayan bu girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan iradesiyle hayata geçtiğini dile getirdi.

"Küresel teknoloji şirketleri ve medya kuruluşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Girişimleri neticesinde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar resmi olarak "Türkiye" kullanımını benimsediğini hatırlatan Altun, "Memnuniyetle görüyoruz ki uluslararası muhataplarımız artık devletimizin, ülkemizin adını Türkiye olarak kullanıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri Coğrafi İsimler Kurulu da ülkemizin adını 'Türkiye' olarak kullanacağını beyan ederek bu yöndeki kararını ortaya koydu. Elbette yabancı dillerde ülkemizin isminin doğru bir şekilde 'Türkiye' olarak kullanımının yaygınlaşması aynı zamanda küresel teknoloji şirketlerinin ve medya kuruluşlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün. Kendileriyle bu doğrultuda görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bütün uluslararası medya kuruluşlarına ülkenin ismini en doğru şekliyle, Türkiye olarak kullanmaları çağrısında bulunan Altun, "Türkiye' ibaresinin uluslararası alandaki kullanımı çerçevesinde birçok uluslararası iletişim kampanyası düzenledik. 'Hello Türkiye' kampanyamız bunlar arasında en etkililerinden ve bütün uluslararası alanda ciddi bir karşılık buldu. Yine bu bağlamda önem arz eden bir diğer çalışmamız bugün tanıtımını yaptığımız Türkiye kitabımızdır. Kitabımız, ülkemiz hakkında son derece kapsamlı bilgiler ihtiva eden kaynak niteliğinde önemli eserdir. Türkiye'nin marka değerine katkı yapacağına inandığımız bir çalışmadır. Bu eser aynı zamanda dezenformasyonla mücadele, ülkemize karşı sistematik karalama kampanyalarıyla mücadele noktasında da son derece önemli bir başrol kaynağı olacaktır. Bu olumsuz kampanyaların önüne geçilmesi noktasında da önemli bir referans teşkil edecektir." şeklinde konuştu.

"Ülkemiz için daha çok hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz"

Fahrettin Altun, 2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023'ün aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olduğuna işaret eden önemli ve kapsamlı bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Bu vizyonun esas itibarıyla Türkiye'yi 2053'e, 2071'e taşıyan bir vizyon olduğunu belirten Altun, bu vizyonun Türkiye'yi hem etkin bir bölgesel güç hem de küresel oyuncu olarak ele aldığını ve sürecin kurumsallaşmasına hizmet eden bir vizyon olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ekonomi, sağlık, adalet, eğitim, dış politika, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, teknoloji, iletişim ve savunma sanayisi başta olmak üzere tüm alanlarda büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Altun, şunları belirtti:

"Bu atılımlar hiç kuşkusuz ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınmasını, demokrasisini ve elbette güvenliğini garanti altına aldı, bağımsızlığımızı pekiştirdi. 'Büyük ve güçlü Türkiye' idealine hizmet etti. Ülkemiz bu gelişmelerle aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı yaptı. Ülkemiz bu noktada merkezi bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Kitabı'nın takdiminde de ifade ettiği üzere 'Büyük ve Güçlü Türkiye' davasını, daha adil bir dünya ideali ile birlikte yürüten Türkiye, insani yardımdan barış diplomasisine, ortaya koyduğu 'Türkiye modelleri' ile dünyaya örnek oluyor.

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