Almanya’nın başbakan adayı Türk dostu çıktı

Almanya’da geçtiğimiz günlerde yapılan partisi Hristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) 33. Kongresi’nde Türk dostu Armin Laschet, partinin genel başkanlığına seçildi. Türk iş insanı Kemal Şahin’in yakın arkadaşı olan Armin Laschet’in hem Türkiye - Almanya ilişkilerinde hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Armin Laschet’in ayrıca gelecekte Almanya’nın şansölyesi olması ön görülüyor.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Almanya’daki Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) genel başkanlık seçimini kazanan yakın dostu Armin Laschet’in başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Delegelerin yüzde 60’ının oyunu alarak Şansölye Merkel’in partisi CDU’nun yeni genel başkanı olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kemal Şahin, bu gelişmenin Türkiye - Almanya ilişkileri için iyi neticeler doğuracağını kaydetti. Kemal Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk dostu olarak nitelendireceğimiz Armin Laschet’le beraber önemli birçok proje gerçekleştirdik. Kendisi benim de üniversiteyi okuduğum ve halen firmalarımın bulunduğu Almanya’nın Aachen şehrinden. Türk - Alman Gençlik örgütü TD – Platformu’nu birlikte kurduk. Danışma Kurulu’nda beraber çalıştık ve önemli mevkilere gelen insanlar yetiştirdik. Ayrıca Kuzey Ren - Vestfalya Eyaletinde Entegrasyon Bakanı’yken ben de onun danışma kurulundaydım. Hannover’ın Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Armin Laschet’in yanında olan Serap Güler de Entegrasyondan Sorumlu Bakan rolünde. Dolayısıyla Türk ve yabancıların yükselmesine katkı sağlayan, göçmenlere yakın olan bir insan ve benimde değerli bir dostum. CDU’nun başına böyle birinin seçilmesi çok önemli. Bundan böyle Konservatif Alman toplumunun yabancılara bakışı farklı olacak. Dolayısıyla yeni süreçte hem Türklerin ve Almanların birbirini daha iyi anlayacağı hem de Türkiye - Almanya ilişkilerinin daha iyi ve olumlu olacağını düşünüyorum.”

Armin Laschet’in 1 milyon Türk’ün yaşadığı NRW’nin Başbakanı olduğunu anımsatan Kemal Şahin, “En çok Türk kökenli girişimci orada. Nüfusun yüzde 25’i yabancılardan oluşuyor. Dolayısıyla bence şansölye seçilirken de yabancıların oyu ilk olarak CDU’ya doğru kayacaktır. Yabancılara daha olumlu bakan, entegrasyonu destekleyen ve Türkiye’ye negatif bakmayan bir politikacıdır. Gelecekte Federal Başbakan, yani Şansölye olma olasılığı çok yüksek. 8 ay sonra belki büyük ihtimalle Merkel’in koltuğuna oturup Şansölye olacaktır. Bu durum aynı zamanda bizim Avrupa’ya da yaklaşmamızı sağlayacak. Almanya ekonomisiyle, siyasetiyle Avrupa’nın belirleyicisi büyüklükte bir üyesidir. Avrupa da işimiz kolaylaşacaktır” şeklinde konuştu.

Hem Almanya’da hem Türkiye’de birçok kez bir araya gelerek, çok güzel işler yaptıklarına dikkat çeken Kemal Şahin, “Umarım gelecekte başbakan, yani şansölye olur ve Türkiye - Almanya ilişkileri, Avrupa ilişkileri de çok iyi bir noktaya gelir. Bu iki ülkenin de faydasınadır. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sayın Armin Laschet’i kutluyor, hayırlı olsun diyorum” dedi.