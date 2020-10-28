Almanya’dan Türkiye’ye uzanan bir başarı öyküsü

Görkem Uludüz’ün başarılarla dolu yaşamı, 1982 yılında Ankara’da başladı. Diplomat babası Mustafa Uludüz’ün mesleği nedeniyle farklı ülkelerde büyüyen Uludüz, 2002 yılında üniversite eğitimi için Almanya’ya yerleşti, İşletme, Ekonomi, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi okudu. 2009 yılından bu yana kendi şirketiyle finans sektöründe çalışan Görkem Uludüz, 2019’da ülkesine geri dönme kararı aldı ve Türkiye’ye geldi.

‘ŞÖHRETLER SAHADA’

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Uzun süredir kurduğu İstanbul’a yerleşme hayallerini gerçeğe dönüştüren Görkem Uludüz, iş hayatında da büyük bir değişiklik yaptı, rotasını medya sektörüne çevirdi. ‘Uludüz Medya’ adında bir şirket kuran başarılı girişimci, sektöre ilk adımı menajerlik yaparak attı. Şarkıcı Deniz Cem’in menajerliğini üstlenen ve genç yeteneğe “Tamam Tamam” adında bir single çalışmasına destek veren Görkem Uludüz, geçtiğimiz mart ayında da ses getiren bir projeyi hayata geçirdi. Futbolun efsane isimleri ile sosyal medya fenomenlerini bir araya getiren “Şöhretler Sahada” projesi büyük ilgi gördü.

İLK YILDA

ÖDÜL GELDİ

“Ülkemde bulunmaktan, İstanbul'da yaşıyor olmaktan ve yeni giriş yaptığım medya sektöründen gayet memnunum, kendimi çok mutlu hissediyorum” diyen Görkem Uludüz, daha ilk yılında bu yeni kariyerindeki başarısını ödülle taçlandırdı. Göktürk Dergisi Ödül Töreni’nde 'En İyi Medya Girişimcisi' seçilen Uludüz, ses getirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi: “Yeni giriş yaptığım bir sektörde böyle bir ödüle layık görülmek beni gururlandırdı, aynı zamanda motive etti. Kısa zamanda büyük işler başardık. Bundan sonrası için de gündemimizde güzel projeler var.”