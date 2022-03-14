Almanya Şansölyesi Scholz: Türkiye ile ilişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını söyledi.

Scholz, "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz." dedi.

Scholz, "Türkiye ile ilişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır." açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Scholz, "Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli." diye konuştu.