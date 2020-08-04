Almanya Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

Almanya, böylelikle Türkiye’deki bu bölgelere gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı.

Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı.

Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

Türkiye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çaba sarf etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen ay başkent Berlin’de mevkidaşlarıyla görüşmüştü.

Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması Egeli turizmcileri sevindirdi

Almanya'nın Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması Egeli turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, yaptığı açıklamada, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki önemine değinen Gencer, "Bu kararla turizmcinin bayramı devam ediyor. Umarım turizm sektöründe pandemi nedeniyle açılan yaralar biraz olsun kapanır." dedi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de Türkiye'siz bir Avrupa ve dünya turizmcinin olmayacağına dikkati çekerek "Kültür ve Turizm Bakanımızın çok büyük bir başarısı. Sağlık Bakanlığımızın büyük bir başarı. Bugün İspanya'ya turist gönderilmezken Türkiye'ye gönderilmesi, Türk turizmine ve sağlık sektörüne olan güvenin göstergesidir. Bundan sonra da tüm Avrupa'nın Türkiye'ye uçuşları serbest bırakacağını gösteriyor. Bu turizm ve sağlık sektörümüzün zaferidir." diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise kararın hem Türk turizmi hem de Çeşme için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Alman Seyahat Acenteleri Başkanı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasından memnun

Alman Seyahat Acenteleri (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya Dışişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için seyahat uyarısını kısmen kaldırdığına işaret ederek böylelikle Almanların en popüler tatil destinasyonlarından birinin en azından kısmen açıldığını kaydetti. Bundan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Fiebig, "Bu, sadece tatilciler için değil seyahat sektörü için de iyi haber." değerlendirmesinde bulundu.

Fiebig, son dönemde artan rezervasyonlardan Almanların tatil havasında olduklarının görüldüğünü belirterek "Eylül ve ekim için rezervasyonlar arttı. Bundan şimdi Türkiye de yeniden faydalanacak." ifadesini kullandı.