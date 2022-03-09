Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek
Almanya Başbakanı Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
GÜNCEL 09.03.2022, 20:06
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
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