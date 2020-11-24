MSB, Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için gerekli iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmaya hazırız." denildi.