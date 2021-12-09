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ALIM GÜCÜNE GÖRE AVRUPA’DA EN PAHALI BENZİN TÜRKİYE’DE

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü Gençlik Kolları üyeleri artan akaryakıt fiyatlarına dikkat çekmek amacıyla araç sahiplerine,” Bu arabada alım gücüne kıyasla Avrupa’nın en pahalı benzini kullanılmaktadır” çıkartmasını verdiler.

ALIM GÜCÜNE GÖRE AVRUPA’DA EN PAHALI BENZİN TÜRKİYE’DE

Türkiye’de şu an bir asgari ücretlinin bir aylık maaşıyla sadece 274 litre benzin alabildiğine dikkat çeken CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin şunları ifade etti: ” Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden örnek verecek olursak ;Lüksemburg’da bir asgari ücretli 1.500 litre,  Belçika’da 990 litre, Almanya’da 964 litre, İngiltere’de 959 litre, Slovenya’da 774 litre, Romanya’da 373 litre benzin alabilmektedir.  Oysa şu an Türkiye’de bir asgari ücretli sadece 274 litre(İstanbul’da benzin litresi 10.30 Lira) benzin alabilmektedir. 2022 yılında asgari ücretin 3.750 Lira olacağını varsayarsak bile bir asgari ücretli benzine hiç zam gelmezse sadece 364 litre benzin alabilecek. Avrupa ile aramızda görüleceği üzere uçurum var. Biz asgari ücreti baz aldık, yıllık gelir ortalamasını da dikkat alsanız bile  aynı sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz.  Artan akaryakıt fiyatlarına da yüksek enflasyona da alışmayacağız. Yönetilemeyen ekonominin yükünü çekmek istemiyoruz. Ülkemizdeki yüksek enflasyon biz gençlerin gelecekle ilgili umudunu azaltmaktadır. Bir an önce ekonominin rayına oturmasını talep ediyoruz.”

Çetin, araç sahiplerinin de artan benzin fiyatlarından dolayı çok tepkili olduklarını , çıkartları hemen araçlarının camlarına yapıştırdıklarını sözlerine ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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ALIM GÜCÜNE GÖRE AVRUPADA EN PAHALI BENZİN TÜRKİYEDE
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