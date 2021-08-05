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Alevlere karşı zamanla yarışan uçak pilotlarının zorlu mesaisi

Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren orman yangınlarında metrelerce yükselen alevlere yaklaşıp tonlarca su bırakan uçakların zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Alevlere karşı zamanla yarışan uçak pilotlarının zorlu mesaisi

Orman yangınlarıyla mücadelenin etkin olarak devam ettiği Antalya ve Muğla'da karadan alevlere müdahale eden ekiplerin en büyük yardımcısı sabahın ilk ışıklarıyla havalanan yangın söndürme uçakları oldu.Karadan güçlükle ulaşılan yerlere "nokta atış" ile tonlarca suyu bırakan yangın söndürme uçakları, alevlerin daha geniş alanlara yayılmamasında önemli rol oynuyor.Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, sıcaklığın oldukça yüksek olduğu uçakların içerisinde zamanla yarışırcasına hiç durmadan müdahalelerini sürdürüyor.

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