Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın survivor korona
Son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 1771 kişiye...
Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
Amacımız hemşehrilerimizi salgından korumak
Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır
Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli...
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i pazar günü yasaklayacak
ABD yönetimi TikTok ve WeChat'i...

Aksungur tam yüklü mühimmatla 1 günden fazla uçtu

TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksungur, 12 MAM-L ile 28 saat uçuş gerçekleştirdi.

Aksungur tam yüklü mühimmatla 1 günden fazla uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada 1 günden fazla uçtu.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.

750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.

Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile 1 günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.