Aksungur tam yüklü mühimmatla 1 günden fazla uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesiyle 20 bin fit irtifada 1 günden fazla uçtu.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.

750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.

Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile 1 günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.