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Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı.

Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Aksungur'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA, testleri başarı ile tamamlayarak DzKK'ya teslim edildi. Aksungur SİHA, 750 kilogram faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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