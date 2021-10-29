AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un sembol yapısı Atatürk Kültür Merkezi'ni yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtiklerini belirterek, "Ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılışı Töreni'ndeki konuşmasında katılımcıları selamlarken, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünü tebrik etti.

Binlerce yıllık devletler silsilesinin coğrafyadaki en son halkası olan cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla yad eden Erdoğan, milletin, bir asrını tamamlamanın eşiğine gelinen cumhuriyeti nice asırlar boyunca yaşatacak azim ve kararlılığa sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Biz de Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içindeyiz. Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların ve milletin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, Cumhuriyetin 98. yıl dönümüne erişmenin sevincinin yaşandığı bugün ülkeye ve İstanbul'a yeni bir kültür sanat eseri kazandırmanın da mutluluğu ve gururu içinde olduklarını söyledi.

Taksim'de 75 yıl önce temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi'nin uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aslında biz İstanbul'un bu sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen Atatürk Kültür Merkezi binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Halbuki biz en başından beri burada, orasını yıktıktan sonra yerine çok daha güzelini, çok daha estetiğini, çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylüyorduk. Buna rağmen mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Nihayet tüm bu sorunları birer birer aşarak gereken hazırlıkları yaptık ve 2019'da yeni binanın temelini attık. İlk Atatürk Kültür Merkezi binası gibi bu eserin de mimari müellifi Tabanlıoğlu ailesi oldu."

"Unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkarttık"

Erdoğan, toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu eserin inşasının 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandığını dile getirerek, açılış töreninin yapıldığı salonun da Atatürk Kültür Merkezi'nin en büyüğü ve ana yapısı olduğunu anlattı.

Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan salonun her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatıldığını vurgulayan Erdoğan, ikinci salonun da 800'ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımıyla pek çok faaliyet için uygun bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Kültür Sokağı'nın ise kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sineması, sergi salonu, müzik platformları, kafeleri, restoranları ve tasarım dükkanlarıyla her kesime hitap ettiğini belirterek, "Görüldüğü gibi yeni Atatürk Kültür Merkeziyle burada İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkarttık, hamdolsun." diye konuştu.