Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, Mersinli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, bugünkü törende son dönemde şehre kazandırılan eser ve hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lirayı bulan bu eserler arasında eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye ve turizme kadar her alanda tesisin bulunduğunu aktaran Erdoğan, eğitim alanında aralarında Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı çeşitli yatırımların bugün resmen hizmete açılacağını belirtti.

Erdoğan, sağlıkta Anamur Devlet Hastanesinin, ulaşımda bölünmüş yol ve kavşaklarıyla Mersin Gözne Yolu'nun açılışını yapacaklarını, Mezitli Hükümet Konağı, Erdemli Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat hizmet binaları gibi kamu yatırımlarının da bugün resmen hizmete alınacağını söyledi.

Mersin'in önemli turizm alanlarından Cennet-Cehennem Ören Yeri ve Meryem Ana Kilisesi restorasyonunun tamamlandığını, buraların yanı sıra BN Termal Otelin ve Emir Sultan Camisi'nin resmi açılışlarını da bugün yaptıklarını belirterek, "Özel sektörümüzün Mersin'de 1,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 ayrı projenin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi Bölgemizin 3. kısmı ile modern fabrika ve yenilik merkezimizi de bugün resmen hizmete veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında incelemelerde bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühendislerimizin ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere t13 bin mühendisin çalıştığı böyle bir eserin inşallah 1. ünitesi 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 mayısına yetiştireceğiz.

Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette, 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. Akkuyu'daki tesis, üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, teknolojisiyle bu alandaki atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarının giderek arttığı bir dönemde, bizim gibi ülkeler için halen en önemli enerji kaynağı alternatifi nükleer santrallerdir."