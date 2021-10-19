Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Olumsuz bir durumla karşılaşılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.