Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
Mahalle ahalisinin temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var
Mahalle ahalisinin temsilcisi olarak muhtarlarımızla...
Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine yaptıkları açıklamanın 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğunu' iletildi
Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine...
İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti
İki doz Kovid-19 aşısı olanların...
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana...

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Olumsuz bir durumla karşılaşılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.