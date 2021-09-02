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Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde

Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin A400M uçağı ile gerçekleştirdiği görev uçuşuyla başladı.

Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde

Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı. Akar'ın birinci pilot koltuğuna oturduğu "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M uçağı, görev uçuşunu başarıyla tamamladı. Operasyon ve insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra son olarak Afganistan'daki personelin tahliyesinde görev alan uçağa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün uçurduğu jet de eşlik etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.

Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem yurt içi hem de sınır ötesinde önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.

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