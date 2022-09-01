AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir. Bu, dünyanın hiç istemediği bir şeydir."
GÜNCEL 01.09.2022, 21:29
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri üzerine de "Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir." dedi.
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