AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir. Bu, dünyanın hiç istemediği bir şeydir."

GÜNCEL 01.09.2022, 21:29
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ilişkin sözleri üzerine de "Terör örgütüne umut anlamına gelebilecek cümle kurmaktan kaçınan bir yaklaşım ortaya koymak gerekir." dedi.

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2022
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. M. United 5 9
6. Liverpool 5 8
7. Leeds United 5 8
8. Fulham 5 8
9. Southampton 5 7
10. Chelsea 5 7
11. Brentford 5 6
12. Newcastle 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0