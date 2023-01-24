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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki: Hollanda makamları net bir tavır almalı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır." dedi.
GÜNCEL 24.01.2023, 13:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırısına tepki gösterdi.
Saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu, tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır."
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