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AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu

AK Parti'nin 24 Mart'ta yapılacak 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu

Basın yayın organlarında yer alan ilana göre, kongre Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Kongrede, divan seçimi ve gündemin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yapacak.

Faaliyet raporu ile gelir-gider ve kesin hesap raporlarının müzakere edilip oylanacağı kongrede, gelecek dönem tahmini bütçesi belirlenecek.

Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ibrası ile Tüzük Değişikliği Komisyonu raporu oylandıktan sonra Genel Başkan ve partinin diğer organlarının seçimi gerçekleştirilecek.

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