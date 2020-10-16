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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınAK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gören Esayan'ı daha önce evinde ziyaret etmişti.

Aynı zamanda yazar olan Esayan'ın 2005-2015 yıllarında 5 kitabı yayımlanmıştı.

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