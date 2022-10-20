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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı taşıyan araç Azerbaycan'da kaza yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan aracın Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptığı, Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜNCEL 20.10.2022, 21:26
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı taşıyan araç Azerbaycan'da kaza yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu aracın Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık durumları iyi olan Yıldırım ve Ayrım'ın kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldüğü aktarılan açıklamada, heyetteki AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala'nın Yıldırım ve Ayrım'a eşlik etmek üzere Bakü'de kaldığı, araç şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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