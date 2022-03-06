Ahmet Hakan: Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi...

Nefretimin 5 nedeni diye yayınladığı yazıda;

Çok aşırı zorlamayla doğal olmaya çalışıyor.

Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. ▪ Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, bir yapmacıklık var oyunculuğunda.