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Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

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